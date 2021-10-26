Сын Вячеслава Зайцева заявил, что жизнью его отца управляют посторонние люди

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26 октября 2021, 14:01 Источник: teleprogramma.pro

Вячеслав Зайцев, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сын модельера Вячеслава Зайцева во вторник рассказал журналистам, что на самом деле происходит с его отцом. По его словам, жизнью кутюрье в настоящий момент управляют совершенно посторонние люди.



Егор Зайцев отметил, что Вячеслава Зайцева уже полгода определяют в какие-то больницы, а члены семьи не могут с ним связаться и как-то повлиять на него. Сын кутюрье уточнил, что у его отца проблема с троичным нервом. Недавно через знакомых сын модельера нашел хорошую клинику с хорошим оборудованием, хотел отправить отца на лечение, но как только окружение Вячеслава Зайцева узнало об этих планах, модельера "упекли в непонятное медучреждение".

"Вокруг него посторонние люди, которые контролируют все его действия, дают какие-то лекарства, решают, с кем он может говорить, а с кем — нет", – заметил в беседе с teleprogramma.pro Егор Зайцев. Мужчина добавил, что, по мнению адвокатов, Вячеслава Зайцева хотят сделать недееспособным и оформить опекунство.

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