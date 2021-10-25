Сын Вячеслава Зайцева опроверг сообщения СМИ об экстренной госпитализации модельера

Аргументы Недели → Культура 13+

25 октября 2021, 15:49 Источник: ТАСС

Вячеслав Зайцев, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сын российского модельера Вячеслава Зайцева Егор в рамках разговора с журналистами в понедельник опроверг информацию о том, что его отец был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Вячеслав Зайцев был экстренно доставлен в больницу.

Егор Зайцев заявил, что его отец действительно находится в медицинском учреждении, однако речь идет о плановом обследовании. Он также заметил, что показ модельера, который должен был состояться в рамках Недели моды в Москве и был отменен, будет проведен в ноябре.

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