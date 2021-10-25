Сын Вячеслава Зайцева опроверг сообщения СМИ об экстренной госпитализации модельера

Сын российского модельера Вячеслава Зайцева Егор в рамках разговора с журналистами в понедельник опроверг информацию о том, что его отец был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Вячеслав Зайцев был экстренно доставлен в больницу.
Егор Зайцев заявил, что его отец действительно находится в медицинском учреждении, однако речь идет о плановом обследовании. Он также заметил, что показ модельера, который должен был состояться в рамках Недели моды в Москве и был отменен, будет проведен в ноябре.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.