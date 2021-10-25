Аргументы Недели Культура 13+

Сын Вячеслава Зайцева опроверг сообщения СМИ об экстренной госпитализации модельера

, 15:49 Источник: ТАСС

Сын Вячеслава Зайцева опроверг сообщения СМИ об экстренной госпитализации модельера
Вячеслав Зайцев, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сын российского модельера Вячеслава Зайцева Егор в рамках разговора с журналистами в понедельник опроверг информацию о том, что его отец был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Вячеслав Зайцев был экстренно доставлен в больницу.

Егор Зайцев заявил, что его отец действительно находится в медицинском учреждении, однако речь идет о плановом обследовании. Он также заметил, что показ модельера, который должен был состояться в рамках Недели моды в Москве и был отменен, будет проведен в ноябре.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Николай Азаров: если бы Россия ввела экономическую блокаду Украины, киевский режим пал бы за несколько дней

Николай Азаров: если бы Россия ввела экономическую блокаду Украины, киевский режим пал бы за несколько дней

Если бы Российская Федерация организовала экономическую блокаду Украины, киевский режим пал бы за несколько дней. На это в разговоре со СМИ указал Николай Азаров, бывший глава украинского правительства.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью