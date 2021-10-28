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Пригожин о выступлениях Валерии в пандемию: «Мы не знаем, будем ли мы живы, не то, что будут ли корпоративы»

, 13:52 Источник: teleprogramma.pro

Пригожин о выступлениях Валерии в пандемию: «Мы не знаем, будем ли мы живы, не то, что будут ли корпоративы»
Иосиф Пригожин, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как введение новых антиковидных мер сказывается на текущих выступлениях, а также на будущих новогодних кооперативах.

«Звучит как насмешка! А у вас завтра будет работа?» - эмоционально отреагировал продюсер.

Пригожин поделился с порталом Teleprogramma.pro, что у Валерии уже сорвались корпоративы в начале ноября. Кроме того, он заявил, что сейчас умирают люди, поэтому не время думать о выступлениях.

«В прошлом году был случай: мы подписали договор, по нему деньги не возвращаются. Но праздник отменили, мы деньги все равно вернули. Не хочется обижать людей. Порой мероприятие день в день отменяется. Мы в условиях пандемии не знаем - будем ли мы живы, не то, что будут ли корпоративы», - продолжил супруг Валерии.

Продюсер отметил, что заказы есть, и уже получены деньги. Однако Пригожин их не трогает, поскольку мероприятия еще не было.

«Как отработаем мероприятие – деньги наши. Остается только надеяться, что никаких локдаунов не будет», - заключил он.

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