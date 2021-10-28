Создатель «Дома-2» Комиссаров предрёк неминуемый развод Собчак и Богомолова

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28 октября 2021, 11:38 Источник: teleprogramma.pro

Ксения Собчак и Константина Богомолов, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Создатель шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров заявил о неминуемом разводе телеведущей Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым. При этом он желает журналистке «добра» и долгих отношений.

«Собчак точно разведется. Хоть я и желаю ей добра. Хочу, чтобы она никогда не развелась. И умерла в один день с Богомоловым. Нарожала ему тысячу детей. Чтобы она была счастлива с ним, и они состарились вместе, но этого не будет. Они разведутся. Вот увидите. Потому что у них такая печать»,- пояснил он в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Комиссаров хочет, чтобы Собчак «жила вечно», но уверен, что светская львица вновь разведется.

«Не хочу, чтобы это восприняли как карканье»,- добавил собеседник.

Напомним, что 13 сентября возлюбленные отпраздновали вторую годовщину свадьбы. В близком окружении Ксении заметили, что телеведущая похорошела и расцвела в браке с Богомоловым. Журналистка по-настоящему счастлива.

Однако развод звездной паре пророчат и астрологи. Так, Татьяна Чодрон считает, что в 2022 году у Собчак появится новый избранник.

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