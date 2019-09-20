Астролог предсказала, когда разведутся Богомолов и Собчак

//Шоу-бизнес 13+

20 сентября 2019, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Астролог Татьяна Чодрон рассказала, как долго продлится брак телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. По её словам, развод неизбежен, однако сейчас молодожены действительно влюблены друг в друга.

Чодрон считает, что импульсивная и резкая Собчак сейчас вошла в тот жизненный период, когда хочется укрыться от посторонних и заняться созданием собственной семьи. При этом астролог отмечает, что в 2022 году в жизни телеведущей появится новая любовь. Но это не означает развод – Собчак и Богомолов будут «терпеть» друг друга аж до 2024 года, передаёт teleprogramma.pro.

«В 24-м году, как говорят звезды, Богомолов и Собчак должны развестись», - сказала Чодрон.