Михаилу Галустяну исполняется 42 года: путь от КВНщика до шоумена

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25 октября 2021, 08:27 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает комедийный актёр и российский шоумен Михаил Галустян. Артисту и бывшему участнику КВН сегодня исполняется 42 года.

Михаил Сергеевич Галустян родился в Сочи 25 октября 1979 года в армянской семье. Он учился в школе, окончил музыкальную школу. Также мальчик занимался в кукольном театре и в секции дзюдо. С десятого класса он начал участвовать в школьном КВН. В 1996 году Михаил окончил школу и поступил в медицинское училище по специальности фельдшер, параллельно он выступал за команду «Утомленные солнцем». После училища Галустян поступил в Сочинский Государственный университет туризма и курортного дела, на специальность учителя истории и права, но окончить его он не сумел.

В 2002 году Миша стал капитаном команды «Утомлённые солнцем», команда стала чемпионом Высшей лиги 2003 года. А с 2006 по 2012 год Галустян участвовал в юмористическом скетче «Наша Раша», принимал участие в телешоу «Ледниковый период» и «Рассмеши комика».

С 2019 года Михаил начал карьеру певца под псевдонимом «Super Жорик». А в сентябре 2021 года он стал ведущим шоу «Звезды в Африке» совместно с Ольгой Бузовой.

Михаил Галустян женат на Виктории, она является бухгалтером. Также у шоумена есть две дочери Эстелла и Элина.

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