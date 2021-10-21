Звезда сериала «Балабол» Андреев «мечтает» закончить жизнь в монастыре

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21 октября 2021, 15:06 Источник: teleprogramma.pro

Вадим Андреев, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Известный российский актер Вадим Андреев рассказал о своем служении в церкви и вере в чудеса. По словам артиста, за шесть лет алтарничания в сельском храме он насмотрелся на огромное количество бесноватых, и понял, что это все реально.

«Я их много наблюдал и к вере тоже пришел благодаря чудесам. Мой духовник во время литургии отчитывал бесноватых. К нам в подмосковный, в сельский храм, приезжали бесноватые со всей страны. И я видел все эти проявления, благодаря чему и поверил в них. Что с ними творится – так не сыграть. Бесы мучают, как их крутит, разговаривают нечеловеческими голосами на другом языке»,- поделился звезда сериала «Балабол».

Андреев признался, что очень редко причащается и ходит в храм, но при этом старается оставаться верующим человеком. Актер слушает радио «Вера» и смотрит телеканал «Спас», а также «мечтает» в будущем закончить жизнь в монастыре.

«Пока я еще далек от этого, я мирской. Так что не могу сказать, что я образцовый христианин, совсем нет»,- добавил звезда сериала «Кадеты».

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