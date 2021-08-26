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Актриса фильма «Чародеи» Екатерина Васильева ушла в монастырь

, 13:17

Актриса фильма «Чародеи» Екатерина Васильева ушла в монастырь
Екатерина Васильева, фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/globallookpress.com

Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева приняла постриг – христианский обряд принятия монашества. Об этом в среду, 25 августа, сообщила ее коллега Мария Шукшина.

Отмечается, что сын Васильевой, протоиерей Димитрий Рощин, служит священником в Храме Святителя Николая на Трех Горах. По его словам, актриса ушла в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь.

Мария Шукшина поздравила коллегу с этим событием.

Екатерина Васильева получила наибольшую известность благодаря фильмам "Чародеи", "Соломенная шляпка", "Бумбараш", "Экипаж" и "Обыкновенное чудо". Работала в Московском драматическом театре имени Ермоловой, а также в "Современнике" и МХАТ.

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