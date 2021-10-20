Виктор Дробыш внёс свой вклад в ослабление коронавируса, вакцинировался и призвал «не слушать всякие теории заговора»

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20 октября 2021, 14:47 Источник: Телепрограмма

Виктор Дробыш и Наргиз, фото: vk.com/victordrobysh

Музыкант и продюсер Виктор Дробыш заявил, что он вакцнировался от коронавирусной инфекции COVID-19, сделал прививку и тем самым внёс свой вклад в ослабление коронавируса. К введению QR- кодов музыкальный продюсер также относится положительно.

Дробыш поддерживает действия властей в связи с ситуацией по коронавирусу. «Ну и правильно, что вводят. Я, например, сделал прививку. Пусть вакцинируются все, нечего болтаться без вакцинации. И не надо слушать всякие теории заговора», - цитирует артиста издание Teleprogramma.pro. Дробыш продолжает работать с исполнителями.

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Актриса и телеведущая Лариса Гузеева заразилась коронавирусом и три недели лечилась в больнице. В её семье все привились, кроме неё.

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