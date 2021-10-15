Роза Сябитова рассказала, что «Давай поженимся!» без госпитализированной с COVID-19 Ларисы Гузеевой не снимают

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15 октября 2021, 15:59 Источник: Тeleprogramma.pro

Роза Сябитова, фото из соцсети

Ведущая шоу «Давай поженимся!», сваха Роза Сябитова рассказала о судьбе телепрограммы. Соведущая Сябитовой, актриса Лариса Гузеева сейчас не может сниматься, поскольку находится в ковидном госпитале в Коммунарке.

Признаки заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у любимицы телезрителей-поклонников шоу «Давай поженимся!» появились после ее возвращения из Крыма.

Знаменитость госпитализировали, она проходит курс лечения. Гузеева пошла на поправку.

В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Сябитова рассказала «К сожалению, я не имею возможности говорить про съемки... Мы ждем, когда Лариса выздоровеет, и все будет хорошо».

Лариса Гузеева периодически выходит на связь с подписчиками.

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