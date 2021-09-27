Лариса Гузеева госпитализирована в Коммунарку

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27 сентября 2021, 10:15

Лариса Гузеева, фото: vk.com/guzeeva_perly

Актриса театра и кино, ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева экстренно госпитализирована в Москве с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. В больницу № 40 в Коммунарку Гузееву привезла бригада скорой помощи в воскресенье, 26 сентября, - сообщает сайт kp.ru.

Далее информация СМИ противоречивая. Life.ru со ссылкой на свой источник информирует, что врачи подтвердили у Ларисы Гузеевой COVID-19. Поражения лёгких у 62-летней актрисы нет.

Подробности о состоянии здоровья актрисы раскрыли и журналисты Telegram-канала Mash. В их сообщении говорится, что врачи оценивают состояние Гузеевой как тяжелое, у неё обнаружили воспалительный процесс и начальные признаки повреждения почек. По данным этого издания, за несколько дней до госпитализации у Гузеевой начался кашель затруднилось дыхание, повысилась температура. Экспресс-тест на ковид показал положительный результат.

По данным "КП", Гузеевой сделали компьютерную томографию и тест на COVID-19. Оба анализа показали, что у актрисы коронавируса нет. Поскольку Лариса Андреевна сильно переволновалась, медики дали Гузеевой успокоительное. Актрису могут выписать из больницы в ближайшее время.

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