Mash: У госпитализированного с COVID-19 певца Александра Серова развилась дыхательная недостаточность

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14 октября 2021, 13:13 Источник: Телепрограмма

Aлександр Серов, фото: Аnatoly Lomohov, globallookpress.com

У госпитализированного в московскую больницу с коронавирусной инфекцией COVID-19 певца Александра Серова развилась дыхательная недостаточность II степени. Любая активность Серова, даже небольшая, приводит к сильнейшей одышке.

67-летний артист заболел несколько дней назад и сначала проходил курс лечения в госпитале, расположенном недалеко от его загородного дома. Вскоре Серову стало хуже. С поражением легких его перевезли в Москву. Результат КТ показал поражение легких 50 и 75 процентов. Дышать он может только через кислородную маску.

Издание "Телепрограмма" со ссылкой на телеграм-канал Mash пишет, что течение болезни у Александра Серова осложняется сахарным диабетом, который перешел в состояние декомпенсации — на фоне гормональной терапии. Певца лечат как антибиотиками, так и гормонами.

Артист находится в ясном сознании. Музыкант, друг Александра Серова Игорь Крутой просит за него молиться.

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