Певец Александр Серов заразился коронавирусом, с поражением лёгких находится в реанимации
9 октября 2021, 11:03
Певец Александр Серов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 несколько дней назад. 67-летнего артиста госпитализировали. Серов проходил курс лечения в госпитале, расположенном недалека от его загородного дома.
Но состояние певца стало ухудшаться. Оказало, что у него поражены 75% легких. Певца перевезли в одну из столичных больниц, положили в реанимационное отделение. Друзья Серова рассказали, что музыкант находится под кислородной маской, - пишут в субботу СМИ.
Поклонники певца желают ему скорейшего выздоровления. Поклонники актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, актера театра и кино Валерия Гаркалина также желают им побыстрее поправиться. Гузеева и Гаркалин ранее были госпитализированы с ковидом.
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