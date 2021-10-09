Певец Александр Серов заразился коронавирусом, с поражением лёгких находится в реанимации

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9 октября 2021, 11:03

Александр Серов, фото из Инстаграм

Певец Александр Серов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 несколько дней назад. 67-летнего артиста госпитализировали. Серов проходил курс лечения в госпитале, расположенном недалека от его загородного дома.

Но состояние певца стало ухудшаться. Оказало, что у него поражены 75% легких. Певца перевезли в одну из столичных больниц, положили в реанимационное отделение. Друзья Серова рассказали, что музыкант находится под кислородной маской, - пишут в субботу СМИ.

Поклонники певца желают ему скорейшего выздоровления. Поклонники актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, актера театра и кино Валерия Гаркалина также желают им побыстрее поправиться. Гузеева и Гаркалин ранее были госпитализированы с ковидом.

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