Звезда сериала «СашаТаня» Рубцова призналась, что сталкивалась с домогательствами

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11 октября 2021, 12:43 Источник: teleprogramma.pro

Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян, фото: Instagram

Актриса Валентина Рубцова рассказала, что сталкивалась с домогательствами на съемках. Звезда сериала «СашаТаня» умеет использовать слово «нет» по назначению и призывает людей научиться этому.

«Сталкивалась ли я с домогательствами? Да, сталкивалась. Но отвечала отказом! Вообще, «нет» - очень полезное слово и всегда работает на 100%. Берите на вооружение»,- поделилась знаменитость в беседе с порталом teleprogramma.pro.

Рубцова добавила, что у каждого есть «шкаф со скелетами», но не всегда нужно выносить «сюр из избы». По словам актрисы, ей не хотелось бы разрушать свой позитивный образ, поскольку «бунт должен быть конструктивным». При этом Валентина уточнила, что муж в плане карьеры ей ничего не запрещает, отношения держатся на взаимном доверии.

«Работа остается на работе. Поэтому она не может быть причиной конфликтов. Запретов и ограничений нет, у нас есть доверие»,- подчеркнула звезда ситкома.

Ранее коллега Рубцовой по сериалу «Универ» Анна Хилькевич рассказала о домогательствах со стороны режиссера Мосфильма на одном из кастингов. Тогда актрисе было 15 лет.

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