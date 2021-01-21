Актриса Анна Хилькевич рассказала о домогательствах режиссера Мосфильма в 15 лет

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21 января 2021, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Хилькевич, фото: Anna Khilkevich/Instagram.com/ globallookpress.com

Российская актриса Анна Хилькевич рассказала, что в юности стала жертвой домогательств со стороны режиссера Мосфильма на одном из кастингов. По ее словам, тогда у нее почти не было опыта в съемках и кинопроизводстве.

Хилькевич поделилась, что пришла на студию Мосфильма на пробы в один проект. Там она познакомилась с режиссером и поговорила с ним по поводу дальнейшего сотрудничества. Она добавила, что боялась услышать: «Спасибо, мы Вам перезвоним», но мужчина ее приятно удивил.

«Он вывел меня в коридор и сказал: "Очень хорошо, ты мне понравилась. Я тебе напишу, куда и когда приехать в следующий раз". Я была на седьмом небе от счастья! Прошла этап! Дальше реальные пробы», - вспоминает актриса.

Спустя время на тот момент 15-летняя девушка приехала к назначенному адресу в жилую квартиру. Хилькевич отметила, что ее встретил режиссер, а по комнатам ходил еще «один взрослый дядя»: «Они обмолвились, второй дядя вышел, а режиссер пригласил меня в гостиную».

«Мы начали читать сцену по ролям. И тут он мне говорит: “Аня, прочитай эту сцену так, как будто я взрослый мужчина, которого ты безумно хочешь. У тебя еще не было секса, но ты хочешь испытать это со мной“ ... «Очнулась я в тот момент, когда поняла, что сижу у него на коленках и он пытается завалить меня. Я вскочила как ужаленная и понеслась к выходу», - уточнила она.

«Надеюсь, историю прочитают девчонки, которые начинают свой путь (профессия не важна - такое может случится в любой сфере) и сделают соответствующие выводы», «Очень жаль, что в мире происходят такие неприятные вещи», «Ужас, мне не по себе стало», - пишут взволнованные поклонники.