Участница шоу «Голос Дети» Анкудинова рассказала о подаренной Игорем Крутым квартире

Участница шоу «Голос.Дети» 18-летняя Диана Анкудинова рассказала, что живет в московской квартире, которую ей подарил композитор Игорь Крутой. Начинающая певица уточнила, что квартира оформлена не нее.
«Адрес и ближайшее метро говорить не буду. Это небольшая двухкомнатная квартира площадью 37 метров, но в хорошем удобном районе. Я не знаю, как объяснить этот феномен, что исполняются мои глобальные мечты за гранью фантастики», - поделилась победительница шоу «Ты Супер!» в беседе с порталом teleprogramma.pro.
Диана назвала Крутого «человеком слова». Девушка рада, что в шоу-бизнесе есть такие люди.
Ранее сообщалось, что Игорь Крутой впервые публично признал внебрачного сына Якова. Слухи о четвертом ребенке артиста появились два года назад, когда молодой человек появился на семейном снимке.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.