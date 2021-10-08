Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Участница шоу «Голос Дети» Анкудинова рассказала о подаренной Игорем Крутым квартире

, 12:51 Источник: teleprogramma.pro

Участница шоу «Голос Дети» Анкудинова рассказала о подаренной Игорем Крутым квартире
Диана Анкудинова, фото: Instagram

Участница шоу «Голос.Дети» 18-летняя Диана Анкудинова рассказала, что живет в московской квартире, которую ей подарил композитор Игорь Крутой. Начинающая певица уточнила, что квартира оформлена не нее.

«Адрес и ближайшее метро говорить не буду. Это небольшая двухкомнатная квартира площадью 37 метров, но в хорошем удобном районе. Я не знаю, как объяснить этот феномен, что исполняются мои глобальные мечты за гранью фантастики», - поделилась победительница шоу «Ты Супер!» в беседе с порталом teleprogramma.pro.

Диана назвала Крутого «человеком слова». Девушка рада, что в шоу-бизнесе есть такие люди.

Ранее сообщалось, что Игорь Крутой впервые публично признал внебрачного сына Якова. Слухи о четвертом ребенке артиста появились два года назад, когда молодой человек появился на семейном снимке.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Общество

Песков назвал «подонками» и «хулиганами» арестованных за избиение пассажира в московском метро

Песков назвал «подонками» и «хулиганами» арестованных за избиение пассажира в московском метро

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал избиение 25-летнего пассажира тремя уроженцами Дагестана в московском метро. По его словам, в Кремле не почувствовали межнациональную напряженность.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

В мире

В мире

В мире

Общество

Общество

Криминал

В мире