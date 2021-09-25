Внебрачный сын Крутого скоро станет отцом

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25 сентября 2021, 14:00 Источник: kp.ru

Игорь Крутой, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Игорь Крутой впервые публично признал внебрачного сына. Слухи о четвертом ребенке артиста появились два года назад, когда молодой человек появился на семейном снимке. Тогда пианист отказался подробно комментировать тему.

Яков узнал о своем происхождении незадолго до смерти матери Ирины, которая работала в магазине «Октябрьский», где в начале 90-х одевались знаменитости. Замужняя женщина закрутила роман с композитором, но, забеременев, сказала супругу Сергею, что ребенок от него. Повзрослевший юноша долгие годы пытался связаться с пианистом и однажды ему это удалось. 30-летний мужчина позвонил артисту и попросил о встрече. Заслуженный деятель искусств не стал бросать трубку и выслушал парня.

«Он позвонил мне и сказал: «Игорь Яковлевич, это Яков. Я ему говорю, давайте сдадим ДНК-тест, а потом, по итогам этого анализа, решим, встретимся мы или нет»,- поделился Крутой в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

По словам маэстро, семья приняла Якова. Продюсер признался, что его мама обожает новоиспеченного внука. Крутой также рассказал, что сын занимается боксом, и если у кого-то будут вопросы, то могут обращаться к нему.

Информацию о родстве подтвердил и человек, который вырастил Якова, Сергей Мирошников. Отмечается, что юноша изменил фамилию и отчество, а также перестал общаться с отчимом.

«Яша женился недавно. Жена беременна и, думаю, к зиме уже внук родится. Хотя это, конечно, не мой внук, а Игоря Крутого. Дикость полная, у меня до сих пор это в голове не укладывается»,- высказал Мирошников.

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