У Игоря Крутого перед выступлением спадали брюки из-за худобы

Заслуженный деятель искусств РСФСР, композитор Игорь Крутой в честь дня рождения музыканта Александра Розенбаума опубликовал кадры с концерта, где исполняет его песню «Гоп-стоп». Пользователи заметили, что народный артист РФ сильно похудел.
На видео можно увидеть подготовку к выступлению. Крутой признался помощникам, что ему велики брюки. Композитору пришлось подобрать подтяжки, чтобы не было заметно изъяна.
В свою очередь, подписчики обратили внимание на похудевшее лицо и руки артиста.
13 сентября Розенбауму исполнилось 70 лет. Крутой написал трогательный пост своему товарищу и коллеге по сцене. Он назвал исполнителя философом, музыкантом и поэтом "космического масштаба". По его словам , Александр Яковлевич в жизни разный - "иногда мрачный Бука, иногда Мистер Обаяние, иногда классный анекдотчик, но всегда Мужик, Друг и Человек".
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