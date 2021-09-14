У Игоря Крутого перед выступлением спадали брюки из-за худобы

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14 сентября 2021, 11:53

Игорь Крутой, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Заслуженный деятель искусств РСФСР, композитор Игорь Крутой в честь дня рождения музыканта Александра Розенбаума опубликовал кадры с концерта, где исполняет его песню «Гоп-стоп». Пользователи заметили, что народный артист РФ сильно похудел.

На видео можно увидеть подготовку к выступлению. Крутой признался помощникам, что ему велики брюки. Композитору пришлось подобрать подтяжки, чтобы не было заметно изъяна.

В свою очередь, подписчики обратили внимание на похудевшее лицо и руки артиста.

13 сентября Розенбауму исполнилось 70 лет. Крутой написал трогательный пост своему товарищу и коллеге по сцене. Он назвал исполнителя философом, музыкантом и поэтом "космического масштаба". По его словам , Александр Яковлевич в жизни разный - "иногда мрачный Бука, иногда Мистер Обаяние, иногда классный анекдотчик, но всегда Мужик, Друг и Человек".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Крутой (@igorkrutoy65)

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