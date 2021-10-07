Шаляпин рассказал, что у него не было любви к умершей от коронавируса супруге

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7 октября 2021, 21:58 Источник: Пятый канал

Прохор Шаляпин и Татьяна, фото: Instagram

Российский певец Прохор Шаляпин за несколько дней до смерти своей супруги 42-летней канадской миллионерши Татьяны раскрыл подробности ее болезни, а также признался, что изначально он не планировал жениться.

«Она мне звонит и говорит: „Прохор, знаешь, давай мы с тобой поженимся“. Татьяна поспорила со своей подругой, что она выйдет замуж быстрей», - вспоминает артист в программе Пятого канала «Светская хроника».

Шаляпин добавил, что у него не было к Татьяне любви, «просто симпатия». По его словам, 42-летняя женщина подходила по психотипу. Певец отметил, что после брака они «заключили бумаги».

«… она не имеет претензий к моему имуществу, какое-то у меня все равно же есть скромное имущество. А я не имею претензий к ее имуществу», - пояснил артист.

В день интервью Прохор был подавлен и много говорил о здоровье супруги. Шаляпин был уверен, что Татьяна находится на «смертном одре».

«Мне сложно представить, как она похудела на этих аппаратах, там один скелет от нее», - поделился исполнитель.

Ранее Шаляпин заявил, что винит себя в смерти своей супруги.

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