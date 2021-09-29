Телеведущая Виктория Боня о конфликте с актёром на съёмках шоу: «Не хотела выглядеть склочной курицей»

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29 сентября 2021, 18:06 Источник: Тeleprogramma.pro

Виктория Боня, фото: vk.com/victoriabonya

Телеведущая, модель Виктория Боня и актёр Стас Ярушин повздорили на съёмках шоу "Звезды в Африке". Актёр поделился, что Боня постоянно ныла и этим всех раздражала. Звезда сериала "Универ", знаменитый фигурист Алексей Ягудин и Вика Боня оказались в одной команде.

Еду на шоу участникам полагалось заработать. Боню возмутило, что те, кто не справляются с заданиями, остаются голодными. Ее пытались успокоить ведущие шоу и Ягудин.

Teleprogramma.pro поговорила и с девушкой. Боня раскрыла, что как только начались съемки, Ярушина начало раздражать каждое ее слово. И это заметили все участники шоу. Еще девушка добавила, что актер сказал обидные слова участнице шоу Юлии Гаврилиной, и она даже расплакалась.

По мнению Виктории, она не говорила ему ничего такого, чтобы вывести из себя. "Думаю, что это его техника и тактика: быть ярким, показать свое лидерство",- считает модель.

Боня заметила что Стас "вызвал много негатива у женской аудитории".

Виктория решила не отвечать хамившему актеру, поскольку "не хотела выглядеть склочной курицей".

Боня пояснила, что об условиях шоу узнала только в Африке. А для нее сейчас правильное питание по часам важно, так как она лечит желудок. Она отметила, что если телезрители этого не знали, то Ярушин был в курсе о ее ситуации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VICTORIA BONYA (@victoriabonya)

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