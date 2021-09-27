Стас Ярушин об истерике Виктории Бони из-за еды на шоу о выживании: «Ягудин предложил съесть палку, она отказалась»

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27 сентября 2021, 16:02 Источник: teleprogramma.pro

Стас Ярушин, фото: Instagram

Российский актер Стас Ярушин принял участие в телевизионном шоу о выживании в Африке. Звезда сериала «Универ» попал в одну команду с телеведущей Викторией Боней и фигуристом Алексеем Ягудиным. Не все смогли вытерпеть истерики девушки.

В первый день Виктория разозлилась из-за отсутствия еды. По правилам шоу, звезды получают продукты за успешно пройденные испытания, а те, кто не справляются с ними, остаются голодными. Девушку возмутили такие условия, и она закатила истерику. Успокаивать бывшую участницу «Дома-2» пришлось телеведущим проекта Ольге Бузовой и Михаилу Галустяну. Позже девушка получила свою порцию, но расстроилась из-за небольшого количества. В случившемся она обвинила организаторов.

«Она не устраивала скандал, она сказала, что ей плохо и надо пить таблетки, а перед этим обязательно поесть … Леха Ягудин сразу предложил ей палку поесть, когда она ныла, она отказалась»,- поделился актер в беседе с порталом teleprograma.pro.

Ярушин отметил, что все участники понимали, куда и зачем идут. Шоумен добавил, что договоренности были установлены «на берегу» и «гнильничать» было нельзя. Теперь, по словам знаменитости, Виктория ведет с ним борьбу в социальных сетях.

«Ну… как бы все закончилось, а она пишет, что Ярушин такой-сякой. Отношения к ней в коллективе не поменялось. Я скажу за себя - я ко всем хорошо относился. До тех пор, пока некоторые участники не стали вести себя неподобающим образом. Стали много якать, играть в какие-то лидерские игры»,- признался артист.

Кроме того, Ярушин заверил, что ему не хотелось вступать с коллегами в конфликт. Актер решал все вопросы по мере поступления, пытался вывести любую ситуацию на позитив.

«Были эмоциональные разговоры, но ни одного человека я на проекте никуда не послал, ни на кого не поднял руку. Но люди боролись за место под солнцем и кто был сильнее, тот проходил дальше»,- подчеркнул он.

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