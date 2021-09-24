«С первым осенним холодком жизнь начнется сначала»: 125 лет со дня рождения Фрэнсиса Фицджеральда

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24 сентября 2021, 07:25 Наталья Полянская

Ровно 125 лет назад родился известный американский писатель Фрэнсис Фицджеральд. Больше всего он известен тем, что придумал термин «эпоха джаза», который обозначал период американской истории с момента окончания Первой мировой войны до великой депрессии.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд родился 24 сентября в 1896 году в городе в штате Миннесота. Он жил в обеспеченной католической семье. Фрэнсис был долгожданным и желанным ребенком. После школы юноша поступил в Принстон. С самого детства он уже мечтал стать писателем. Фицджеральд ушел добровольцем в армию и сделал там карьеру.

После армии он работал рекламным агентом в Нью-Йорке. В это время он влюбился в Зельду Сейер. Фрэнсис пишет рассказы, стихи, пьесы и прочие литературные работы. Писатель отсылает их в издания и пытается добиться успеха. В 1920 году он выпускает роман под названием «По ту сторону рая». Это произведение сразу же приносит славу и успех писателю. В 1922 году Фицджеральд окончательно разбогател и купил особняк в Манхэттене.

В том самом особняке он приступил к работе над романом «Великий Гэтсби». Данная книга изначально провалилась, всего было продано 21 тысяча экземпляров. Для писателя это был тяжёлый удар. Фицджеральд использует многие факты из своей личной жизни для создания новых материалов книг. Френсис колесил по миру, он побывал в таких странах как: Италия и Франция. Там он познакомился с Хемингуэем.

Его жена начинает страдать шизофренией. Свои переживания о состоянии жены он выплёскивает в роман «Ночь нежна».

В 1937 году Фицджеральда настигает идея стать сценаристом в Голливуде там он знакомится с Шейлой Грэм и влюбляется в неё. Вскоре писатель умирает от сердечного приступа 21 декабря 1940 года в Калифорнии.

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