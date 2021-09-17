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Сегодня кинорежиссёру Владимиру Меньшову исполнилось бы 82 года

, 10:27

Сегодня кинорежиссёру Владимиру Меньшову исполнилось бы 82 года

На сегодняшний день прошло ровно 82 года со дня рождения актёра, телеведущего и народного артиста Владимира Меньшова. Артиста не стало более 2 месяцев назад.

Владимир Валентинович Меньшов родился 17 сентября 1939 года в городе Баку. В 1947 году вся семья переехала в Архангельск, а потом в Астрахань. Школу Владимир окончил с серебряной медалью. После школы он работал токарем, шахтёром и матросом. В 1961 году поступил в студию МХАТ. В 1970 окончил аспирантуру на кафедре режиссуры во ВГИКе.

В 1881 году был создан его самый известный фильм «Москва слезам не верит». В 2002 году Меньшов стал учредителем «Национальной Киноакадемии России». В 2009 году основал новую актерско-режиссерскую мастерскую во ВГИКе. Также Владимир являлся членом правления «Мосфильма».

Владимир Меньшов был женат на Вере Алентовой. Он играл с ней на сцене Театра имени Пушкина в спектакле «Любовь. Письма».

Меньшова не стало 5 июля 2021 года. Он скончался от последствий COVID-19. Церемония прощания прошла в Доме кино 8 июля.

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