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Звягинцев проходит лечение в Германии от осложнений, вызванных коронавирусом

, 22:59 Источник: URA.RU

Звягинцев проходит лечение в Германии от осложнений, вызванных коронавирусом
Андрей Звягинцев, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что режиссер Андрей Звягинцев находится на лечении в Германии. Его госпитализировали из-за осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

«На данный момент об угрозе жизни речи не идет»,- пояснил собеседник.

В окружении Звягинцева опровергают информацию о том, что режиссер находится при смерти.

Ранее сообщалось, что журналист Дмитрий Киселев находится с коронавирусом в больнице. Заболевание проходит в легкой форме. Телеведущий уверен, что если бы не вовремя сделанная прививка, то он бы лежал в реанимации на животе и хрипел. Сейчас у него возникло чувство, будто он в санатории.

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