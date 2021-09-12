Звягинцев проходит лечение в Германии от осложнений, вызванных коронавирусом

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что режиссер Андрей Звягинцев находится на лечении в Германии. Его госпитализировали из-за осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.
«На данный момент об угрозе жизни речи не идет»,- пояснил собеседник.
В окружении Звягинцева опровергают информацию о том, что режиссер находится при смерти.
Ранее сообщалось, что журналист Дмитрий Киселев находится с коронавирусом в больнице. Заболевание проходит в легкой форме. Телеведущий уверен, что если бы не вовремя сделанная прививка, то он бы лежал в реанимации на животе и хрипел. Сейчас у него возникло чувство, будто он в санатории.
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