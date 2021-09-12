Госпитализированный с коронавирусом Киселев заявил о «щадящем пути» заболевания благодаря прививке

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12 сентября 2021, 17:23

Дмитрий Киселев, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Госпитализированный из-за заражения новой коронавирусной инфекцией российский журналист Дмитрий Киселев рассказал о своем самочувствии. Телеведущий попал в больницу 7 сентября.

«У меня довольно обширное поражение легких, тем не менее, благодаря прививке и ревакцинации, сценарий моей болезни идет по щадящему пути, хотя врачам приходится со мной поработать», - поделился он в эфире «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Киселев считает, что без вакцины он лежал бы в реанимации на животе и хрипел. По его словам, в таком случае «перспективы были бы неизвестны-туманны». Сейчас у него возникло чувство, будто он в санатории, добавил журналист.

«Я поделился этим чувством, меня поправила ваша заведующая отделением, сказала, что это ложное чувство: вы не в санатории, а в самолете с нами, если вы попробуете из него выпасть, то вам сразу станет хуже», - заключил он.

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