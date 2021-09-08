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Алла Пугачёва простилась с Борисом Красновым: «Жил был художник один - слова только о тебе»

, 11:24

Алла Пугачёва простилась с Борисом Красновым: «Жил был художник один - слова только о тебе»
Борис Краснов, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Умер художник-постановщик Борис Краснов, ставивший программы Алле Борисовне Пугачёвой. Пугачёва после смерти Краснова написала пост в Инстаграм. "Прощай Друг мой дорогой. Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное", - простилась со сценографом Примадонна.


Борис Краснов долго болел и умер на 61 году жизни. Алла Борисовна не только работала, но и дружила ним.

"Тебя не будет хватать мне. Жаль, очень жаль. Сегодня слова «Жил был художник один» только о тебе", - написала Пугачёва.

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Краснов ставил шоу и Валерию Леонтьеву. Вот что написал певец в Инстаграм: "Борис Краснов, бесконечно любивший жизнь, яркий, талантливый художник, создававший незабываемые сценические миры, среди которых мои шоу «По дороге в Голливуд», «Безымянная планета»". По словам Леонтьева, "Боря обожал мир кулис, и закулисье платило ему тем же". 

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Лолита Милявская  заявила, что известие о смерти художника-сценографа Бориса Краснова потрясло ее.

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