Лолита заявила, что ее потрясла смерть художника-постановщика Краснова

Знаменитая российская артистка Лолита Милявская в рамках разговора с журналистами во вторник, 7 сентября, заявила, что известие о смерти художника-сценографа Бориса Краснова потрясло ее.
Лолита Милявская подчеркнула, что Борис Краснов был "мотором", очень ярким и жизнелюбивым человеком. Артистка отметила, что никто не мог предположить, что с ним что-то "может пойти не так".
"Вы меня сейчас просто убили сообщением, что его не стало", – заметила певица в беседе с URA.RU. Милявская уточнила, что они с Красновым подружились еще в Киеве. Знаменитость призналась, что благодарна своему другу за совместную работу, поскольку лучше сценографа в ее жизни не было.
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