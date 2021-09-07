Лолита заявила, что ее потрясла смерть художника-постановщика Краснова

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7 сентября 2021, 12:20 Источник: URA.RU

Лолита, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Знаменитая российская артистка Лолита Милявская в рамках разговора с журналистами во вторник, 7 сентября, заявила, что известие о смерти художника-сценографа Бориса Краснова потрясло ее.

Лолита Милявская подчеркнула, что Борис Краснов был "мотором", очень ярким и жизнелюбивым человеком. Артистка отметила, что никто не мог предположить, что с ним что-то "может пойти не так".

"Вы меня сейчас просто убили сообщением, что его не стало", – заметила певица в беседе с URA.RU. Милявская уточнила, что они с Красновым подружились еще в Киеве. Знаменитость призналась, что благодарна своему другу за совместную работу, поскольку лучше сценографа в ее жизни не было.

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