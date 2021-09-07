Лещенко назвал ушедшего из жизни постановщика Краснова «большим художником»
7 сентября 2021, 10:51
Народный артист России, певец Лев Лещенко утром во вторник, 7 сентября, в рамках разговора с журналистами выразил соболезнования в связи с кончиной художника-постановщика шоу Бориса Краснова.
Лев Лещенко признался, что мало общался с Борисом Красновым, однако подчеркнул, что очень сожалеет об уходе "большого художника", прекрасного постановщика и режиссера. Артист в беседе с RT заметил, что он был личностью, сделавшей "много интересного" для российских селебрити.
Лещенко подчеркнул, что работы Краснова, ушедшего из жизни в возрасте 60 лет, оставят память.
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