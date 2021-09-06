Одним снимком мама Ивана Янковского показала свое отношение к внуку
6 сентября 2021, 19:35 Анастасия Иванова
Этим летом Иван Янковский впервые стал отцом. Диана Пожарская родила сына от набирающего популярность русского актера. Назвали малыша в честь его знаменитого прадеда - Олегом, так что ребенок стал его полной тезкой - Янковским Олегом Ивановичем. Звездная пара не скрывает своего счастья, как и их родители.
Оксана Фандера впервые опубликовала в инстаграм совместную фотографию с внуком, которая наглядно демонстрирует ее отношение к малышу. В кадре уже бабушка Оксана нежно прижимает к себе ребенка, который пока еще не умеет самостоятельно держать голову.
«Щекой к щеке, и сердцем к сердцу»,- подписала артистка пронзительный и такой трогательный снимок с новорожденным.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.