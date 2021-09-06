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Одним снимком мама Ивана Янковского показала свое отношение к внуку

, 19:35

Одним снимком мама Ивана Янковского показала свое отношение к внуку
Взято из instagram @ veriga10

Этим летом Иван Янковский впервые стал отцом. Диана Пожарская родила сына от набирающего популярность русского актера. Назвали малыша в честь его знаменитого прадеда - Олегом, так что ребенок стал его полной тезкой - Янковским Олегом Ивановичем. Звездная пара не скрывает своего счастья, как и их родители.

 

Оксана Фандера впервые опубликовала в инстаграм совместную фотографию с внуком, которая наглядно демонстрирует ее отношение к малышу. В кадре уже бабушка Оксана нежно прижимает к себе ребенка, который пока еще не умеет самостоятельно держать голову.

«Щекой к щеке, и сердцем к сердцу»,- подписала артистка пронзительный и такой трогательный снимок с новорожденным.

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