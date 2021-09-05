Актриса Анастасия Макеева попала в больницу: «Сейчас она под капельницей»

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5 сентября 2021, 08:59

Анастасия Макеева, Фото: Instagram

Роман Мальков, супруг российской актрисы Анастасии Макеевой, сообщил об экстренной госпитализации своей жены. По его словам, минувшей ночью женщину увезли на машине скорой помощи.

«Сейчас она под капельницей! Что дальше, не известно! Только молиться за неё!!! Настя уже была в коме, и ее чудом спасли!» - написал бизнесмен на странице Макеевой в Instagram.

Мальков опубликовал видео, на кадрах которого Анастасия лежит на диване. Она практически не шевелится и периодически смотрит на медиков.

Бизнесмен отметил, что будет подавать в суд на программы и СМИ, которые продолжат «травлю» его жены, «тем самым нанося не поправимый вред её здоровью и физическому состоянию».

Напомним, что Роман Мальков находится в конфликте со своей бывшей супругой Светланой. Женщина просит Малькова прислать денег на обеспечение совместных детей. Однако бизнесмен не хочет этого делать из-за неуважительного отношения наследников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan)

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