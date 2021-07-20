Муж Макеевой выставил требования бывшей жене

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20 июля 2021, 22:09 Анастасия Иванова

Фото из интернета

Анастасия Макеева в данный момент во всю отдыхает с мужем Романом Мальковым на Кубе. Пара только недавно расписалась. Однако отпуск влюбленным омрачают разбирательства с бывшей женой Романа. Светлана осталась с четырьмя детьми.

Только старший сын переехал в Москву к отцу, поэтому на данный момент женщина воспитывает только троих детей.

Бывшая супруга бизнесмена пытается вытребовать с него денег, но добровольна алименты он платить не хочет - ждет решения суда.

На данный момент Светлана остается без средств и просит Малькова прислать хоть что-то, но муж Анастасии остается непреклонен и не собирается делиться деньгами с бывшей семьей.

В своих инстаграм-сторис Светлана Малькова опубликовала переписку с просьбой выделить немного денег на кружки детей, еду и прочее, но Роман говорит, что деньги будут, когда дети будут к нему уважительно относиться и переедут «на родину»: «Мне решать, как со мной будут говорить дети и уважать своего отца. Я поощрять неблагодарность и хамство не буду. А раз я не заслужил уважения, то иди и сама за все плати. Нет уважения - нет денег. Больше ни рубля, ни евро - ничего».

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