«Music From «The Elder» - 40 лет самому спорному альбому группы Kiss

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

3 сентября 2021, 19:21 Антон Дубровский, Журналист

Фото: cоцсети

Kiss («Кисс», с англ. — «Поцелуй») — американская рок-группа, основанная в Нью-Йорке в январе 1973 года, играющая в жанрах глэм-рок и хард-рок. Широко известна развитием направления шок-рок, сценическими макияжами её участников, а также концертными шоу, сопровождающимися различными пиротехническими эффектами.

По состоянию на 2016 год группа имеет более сорока пяти золотых и платиновых альбомов и более 100 миллионов проданных записей по всему миру.

Перемены

Девятый студийный альбом Kiss, пожалуй, наиболее знаменателен тем, что считается главной ошибкой в истории группы. Ни дискотечный поп-блеск альбома «Dynasty» (1979), ни даже ощущение саморазрушения в следующей за ним работе «Unmasked» (1980) не смогли подготовить поклонников Kiss, к очень спорному и помпезному материалу, представленному на альбоме «Music From «The Elder»», который вышел 10 ноября 1981 года, почти 40 лет назад.

Лишившись барабанщика Питера Крисса, который ушел из группы через два месяца после того, как они начали записывать «Music From «The Elder»», Kiss нашли ему замену в лице Эрика Карра. Почувствовав желание создать смелую, грандиозную работу после коммерческого краха альбома «Unmasked», Kiss решили вернуться в топы с жесткими песнями, которые напоминали бы их материал до пластинки «Love Gun» (1977).

Кроме того, группа чувствовала, что только выход амбициозного концептуального альбома поможет вернуть им доверие поклонников, которое они потеряли, когда смягчили свое звучание. Они хотели, чтобы этот альбом позволил им получить уважение, которого они никогда не получали от главных музыкальных критиков. И вот, единым порывом, Kiss начали создавать свою версию альбома «The Wall» Pink Floyd. Они даже привлекли продюсера «The Wall» Боба Эзрина для совместной работы над этим релизом.

«Сюжет этой работы сам по себе является абсолютной глупостью», - сказал вокалист и гитарист Kiss Пол Стэнли американскому журналисту Джону Вайдерхорну. «В ней мы забываем о наших истинных целях и спотыкаемся о собственные ноги. Я ни в коем случае не стыжусь результата, но эта работа и телевизионный фильм «Kiss Встречают Приведение Парка» (1978) выделяются в нашей истории как два примера потери ориентиров».

Если Kiss намеревались выпустить более громкий и тяжелый альбом, чем «Unmasked», им, вероятно, не следовало нанимать Американский Cимфонический Оркестр и Хор Святого Роберта для того, чтобы добавить работе оперный колорит. Что уж говорить о сюжетной линии этого альбома, по сравнению с которой даже когда-то разочаровавшая меломанов концептуальная работа Лу Рида (знаменитый американский рок-музыкант, участник легендарной группы The Velvet Underground – авт.) и группы Metallica «Lulu» (2011) в своей сюжетной линии выглядит как рок-опера «Tommy» (1969) самих The Who.

Сюжет

Сюжет для альбома «Music From The «Elder»» вращается вокруг Мальчика, которого завербовала и обучила в свете своих благородных целей организация под названием Совет Старейшин. Это тайное общество, являющееся частью более крупной группы под названием Орден Розы, единственной целью которой является борьба со злом в стиле супергероев.

История рассказана с точки зрения Мальчика, который борется с невзгодами и неуверенностью в себе во время обучения навыкам супергероя, но, в итоге, он оказывается таким же уверенным в себе, как бас-гитарист Kiss Джин Симмонс в женском обществе, карьере которого всегда сопутствовала слава секс-наркомана и героя-любовника. Интересно, что в качестве отца и опекуна Мальчика выступает персонаж по имени Морфеус, что не придает альбому большей значимости, но ставит вопрос о том, слушали ли братья Вачовски (американские режиссеры, после трансгендерного перехода известные как сестры Вачовски – авт.) альбом группы «Music From The «Elder», прежде чем создать свою знаменитую кинотрилогию «Матрица» (Симмонс ответил бы на этот вопрос своим безоговорочным «да», но, опять же, Джин, вероятно, убежден в том, что Вачовски взяли свои идеи для «Матрицы» именно из комиксов Kiss).

Результат

Kiss начали записывать альбом «Music For «The Elder» в марте 1981 года, работая в Торонто (Канада), штате Нью-Йорк, и в домашней студии гитариста Эйса Фрейли в Уилтоне, штат Коннектикут. Для того чтобы никто не услышал, чем они занимаются, Эзрин и группа работали в полной изоляции. Из-за необходимости многочисленных сессий для записи композиций при участии большого количества приглашенных музыкантов, Kiss закончили альбом только к сентябрю 1981 года.

Затем группа с гордостью представила свою работу американскому звукозаписывающему лейблу Casablanca Records (эта компания выпускала альбомы группы с 1974 по 1982 годы), и, как утверждается, была прохладно встречена работниками музыкальной индустрии. Kiss настаивали на том, что поклонники группы поймут и оценят их усилия по выходу за рамки своих привычных возможностей (не секрет, что некоторые особенно остроумные слушатели использовали акроним Keep it Simple Stupid (Просто Сохраняйте Тупость) для описания музыкального подхода Kiss, лишенного каких-либо излишеств). Поклонники Kiss понимали грандиозный замысел авторов альбома не больше, чем лейбл Casablanca. Альбом дебютировал под номером 75 в главном альбомном чарте Billboard и быстро исчез из него в безвестность, попав в закрома магазинов звукозаписи всего через несколько месяцев после своего выпуска.

Значение

«Мне всегда казалось, что Kiss — это отсутствие каких-либо правил», - говорит Пол Стэнли. «Хотя я очень уважаю наших фанатов, я также ожидаю, что они поймут следующее: все, что мы делаем, вполне может им не нравиться, и они могут показать это, не покупая нашу продукцию. Нужно сказать, что поклонники конкретно обозначили свою позицию, когда вышел альбом «Music From The «Elder», - объясняет музыкант.

Альбом, включал в себя только один сингл под названием «A World Without Heroes». Это одна из двух песен, в которых не участвует гитарист Эйса Фрейли (другая песня называется «I»). По-видимому, музыкант был обескуражен отходом группы от привычного направления хард-рока, которое она обещала своим поклонникам в этом альбоме, и перестал появляться на сессиях записи. Хотя Стэнли признает, что работа не имела такого успеха, каким он должен был быть, он говорит, что она подтолкнула KISS к работе в том направлении, которое, в итоге, окажется полезным для группы.

«Для нас было бы безумием не следовать тем путем, которым мы хотим двигаться. В конечном счете он доставит нас туда, куда мы направляемся», - утверждает он. «Мы не смогли бы создать свою следующую работу «Creatures Of The Night» (1982), если бы не записали альбом «Music From The «Elder». Я не жалею ни о чем, что мы создали потому что все, что мы делаем, ведет нас туда, куда мы в итоге попадаем», - объясняет гитарист.

На сегодняшний день «Music From «The Elder»» остается самой спорной работой группы Kiss. Однако, это не мешает более широкой аудитории узнать об этой работе и, при желании, ознакомиться с этим любопытным экспериментом музыкантов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости