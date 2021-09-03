Пародист, «двойник Путина» Дмитрий Грачев раскрыл гонорар за десять минут выступления

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3 сентября 2021, 15:05

Дмитрий Грачев, Фото: Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com

Участник юмористического шоу «Comedy Club» Дмитрий Грачев рассказал, что его часто приглашают поздравлять людей в образе президента России Владимира Путина. По его словам, все артисты ему завидуют.

«Я поздравляю людей в образе Путина. За выступление на частной вечеринке получаю больше двухсот тысяч рублей. Все зависит от конкретного выступления. Могу получить и больше»,- поделился пародист в шоу «Макарена» на YouTube.

Грачев рассказал, что самый большой его заработок за десятиминутное выступление составил десять тысяч долларов. Он добавил, что курс на тот момент был примерно 60 рублей. Артист был очень рад такому «серьезному гонорару».

«Однажды за день я выступил на пяти мероприятиях. Так срослось. Я смог объехать пять разных свадеб»,- отметил «двойник Путина».

При этом пародист признался, что порой ему становится неловко, когда он сравнивает свои гонорары с зарплатами «простых людей».

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