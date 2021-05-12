Вдова Караченцова Поргина раскрыла гонорар Прокловой за интервью о домогательствах

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12 мая 2021, 16:13 Источник: wday.ru

Людмила Поргина, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Вдова знаменитого актёра Николая Караченцова актриса Людмила Поргина раскрыла гонорар Елены Прокловой за интервью о домогательствах к ней известного артиста. Признание Прокловой телеведущей Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион" получило широкий общественный резонанс.

Несколько лет назад Проклова отказалась раскрыть свой секрет. А теперь решила рассказать, что в 12-летнем возрасте на съёмках её зажимал и щупал второй режиссёр, а потом, когда она стала старше, в 15 лет к ней домогался актёр, которого сейчас нет в живых.

Обычно гонорар за это шоу идёт на благотворительность. Людмила Поргина считает, Прокловой надо было делать признания не сейчас, а когда были эти события.

Вдова Караченцова жалеет коллегу, "в первую очередь потому, что она все это теперь высказала, и особенно горько, что мы это все услышали накануне Светлой Пасхи". "И это было сказано не бескорыстно, за гонорар в 1 миллион рублей", - сказала Поргина. "А как же честь, совесть? Поэтому это и ее поступок, а не только его. Богу ведь потом не заплатишь, чтобы тебя простили за такие откровения. Если каждая артистка МХАТа начнет вспоминать, кто кого к чему склонял, можно сразу от услышанного посыпать голову пеплом", - поделилась актриса.

Проклову осудила не только Поргина.

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