«Origin Of Symmetry»: 20 лет определяющей пластинке группы Muse

Muse (в пер. с англ — Муза) — британская рок-группа, образованная в 1994 году в городе Тинмут (графство Девон).

Группа состоит из трёх участников: Мэттью Беллами (вокал, гитара, клавиши), Криса Уолстенхолма (бас-гитара, бэк-вокал, вокал) и Доминика Ховарда (ударные).

Всего Muse выпустили восемь студийных альбомов и два концертных альбома, продажи которых превысили 20 млн копий, а также стали обладателями наград MTV Europe Music Awards, Q Awards, NME Awards, BRIT Awards, Kerrang! Awards, Grammy и других наград, в основном полученных за концертные выступления.

Прорыв

Второй альбом британского трио Muse «Origin Of Symmetry» сделал их силой, с которой нужно считаться. В этой работе группа экспериментирует с сочетанием фирменной грусти Radiohead и собственными головокружительными гитарными риффами. А сочетание фальцета в стиле 1990-х годов, похожего на Джеффа Бакли (знаменитый американский певец и мультиинструменталист) или Тома Йорка (вокалист и лидер выдающейся британской группы Radiohead), с альтернативным роком 2000-х годов делает «Origin Of Symmetry» по-настоящему эмоциональной, волнующей работой.

Вступительный трек альбома с самой первой ноты задает тон всей работе группы. «New Born» - это потрясающее открытие пластинки, которое начинается со сдержанного, нарастающего вступления мрачных аккордов, создающего настоящее напряжение до взрыва гитарных риффов и барабанов, с которым группа по-настоящему дает себе волю. Это вступление так же увлекательно для первого прослушивания, как и для многих последующих, и отлично показывает опыт Muse в создании как сдержанной, так и агрессивной музыки. Трек длится шесть минут, но быстрый темп песни способствует тому, что он совсем не кажется длинным.

Первые шесть композиций этого альбома звучат по-настоящему смело и захватывающе. Может показаться, что на создание композиции «Space Dementia» группа потратила все свои силы, но это не так. В ней музыканты создают интригующий контраст между насыщенным припевом и более мягкими связующими частями песни. Песня «Space Dementia» источает заразительно печальное настроение. Такие композиции, как «Bliss», «Hyper Music» и «Plug In Baby» воспринимаются слушателями как классика современной рок-музыки и заслуживают того, чтобы их неоднократно воспроизводили для прослушивания. Невозможно избавиться от желания подпеть припеву «Hyper Music»; это по-настоящему зажигательное произведение. Песни, следующие за «Plug In Baby», немного бледнеют в сравнении с первыми шестью композициями, но альбом уверенно продвигается вперед, и группа не ослабляет своего музыкального напора.

Композицию «Feeling Good» можно назвать одной из самых известных песен Muse и превосходной версией песни американской певицы Нины Симон. Впрочем, создается впечатление, что этой песни не должно быть на альбоме «Origin Of Symmetry». Дело в том, что она звучит слишком «нормально». Остальная часть текстов песен альбома имеет политическую, научно-фантастическую направленность. Именно поэтому трек «Feeling Good» воспринимается слушателями как слишком резкая перемена настроения альбома. Было бы лучше, если бы он был выпущена отдельным синглом.

После

Последующие альбомы, выпущенные Muse, гораздо больше полагаются на остроту и дерзость звучания, которые предлагают такие песни, как «Hyper Music» и «Plug In Baby» с пластинки «Origin Of Symmetry». Четвертая работа англичан «Black Holes And Revelations» (2006) немного изменила присущее предыдущим альбомам Muse ощущение альтернативной музыки 1990-х годов, сделав звучание группы более синтезаторным. Во главе альбома «Black Holes And Revelations» стоят такие громкие и любимые аудиторией гимны, как «Take A Bow» и «Knights Of Cydonia». Эти песни не разочаровывают поклонников группы (кто не любит хит «Supermassive Black Hole»?), однако они кажутся более одномерными, чем содержание альбома «Origin Of Symmetry». В конце концов, справедливо, что Muse изменили стиль своего звучания с написанием более поздних альбомов.

Нужно отметить, что, начиная с 2009 года и далее, кажется, что Muse застряли в однообразии своего собственного творчества: альбом «Drones», выпущенный в 2015 году, олицетворяет это. С этим альбомом Muse как будто бы создали саундтрек к подростковому политическому разочарованию Эдом Милибэндом (бывший лидер британской оппозиции – авт.), который проиграл всеобщие выборы. В «Drones» чувствовалось, что мир рушится, и кажется очень трудным отделить что-либо от тинэйджерской тоски и всепоглощающего гнева этого альбома. По задумке группы «Drones» - это концептуальный альбом о вынужденном проявлении насилия солдатами и использовании людей в качестве машин для убийства. Тема альбома недалеко ушла от идеи песни «New Born» с пластинки «Origin Of Symmetry», но здесь она освещается гораздо менее детально. «Origin Of Symmetry» дает слушателям гораздо больше в плане своего звучания, настроения и общего тона повествования; у него больший эмоциональный диапазон, чем у мрачного гнева альбомов «Resistance», «The 2nd Law» и «Drones», что придает второй работе Muse большую ценность для последующих прослушиваний.

Сегодня

Возможно кто-то заметит, что неприятие современного творчества Muse некоторыми ее поклонниками связано с той тоской по печали, которая пронизывает альбом «Origin Of Symmetry». Песня «Screenager» занимает восьмую позиции на пластинке и является скрытой жемчужиной альбома. Театральность предшествующего ей трека «Micro Cuts» заменена на более спокойное и медленное исполнение композиции. В припеве используется простое, но эффективное повторение музыкальной фразы из четырех нот, со странным смещением этих нот для создания ощущения плавного подъема и резкого падения. Это создает припев, который звучит по-настоящему футуристично. Несмотря на то, что песня кажется сложной, она является долгожданным отдыхом от некоторых более тяжелых песен на альбоме. За «Screenager» следует «Darkshines», еще одно яркое произведение альбома, басовая линия которого придает песне острое и стильное звучание.

Muse – это надежная группа, поражающая своей стабильностью. За 27 лет существования музыканты выпустили восемь очень успешных альбомов. В группе никогда не было перемен в составе. К сожалению, став такими надежными, а иногда даже предсказуемыми, они утратили ту причудливость, которую олицетворяет их работа «Origin Of Symmetry». Этот альбом и есть Muse в лучшем виде, что особенно очевидно сегодня, через 20 лет после его релиза.

