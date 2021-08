«Ten»: 30 лет эпохальному альбому группы Pearl Jam

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

30 августа 2021, 21:40 Антон Дубровский, Журналист

Pearl Jam — это американская рок-группа, одна из четырёх ключевых групп (наряду с Alice In Chains, Nirvana и Soundgarden) музыкального движения гранж, пользовавшегося большой популярностью в первой половине 1990-х годов. Группа быстро стала известной в 1991 году благодаря своему дебютному альбому «Ten». В XXI веке Pearl Jam продолжают выпускать альбомы несмотря на то, что их новые работы не достигают того же уровня популярности, который сопутствовал их первым трем альбомам «Ten» (1991), «Vs» (1993) и «Vitalogy» (1994).

За свою тридцатилетнюю карьеру группа выпустила одиннадцать студийных альбомов, два мини-альбома, восемь концертных альбомов, четыре DVD, четыре сборника, тридцать два сингла и двести шестьдесят три официальных бутлега.

По данным на 2018 год группа продала более 85 миллионов копий альбомов в мире и около 32 миллионов в США по состоянию на 2012 год. Pearl Jam пережили и превзошли по популярности многих своих современников по альтернативному року и считаются одной из самых влиятельных групп десятилетия. Стивен Томас Эрлевайн, американский музыкальный критик и музыкант, редактор онлайн-сервиса (музыкального ресурса) AllMusic, назвал Pearl Jam «самой популярной американской рок-н-ролл группой 1990-х». 7 апреля 2017 года Pearl Jam были включены в Зал Славы Рок-н-Ролла. (Из Википедии)

Рождение

«Сынок, - сказала она. - У меня есть для тебя небольшая история»,- спел в начале своей музыкальной карьеры вокалист Pearl Jam Эдди Веддер в знаменитой песне «Alive» с альбома «Ten» три десятилетия назад. В результате написания этой песни он и остальные участники Pearl Jam создали один из величайших рок-гимнов, один из величайших рок-альбомов и одну из величайших и самых стойких рок-групп всех времен.

Знаменитый дебютный альбом Pearl Jam «Ten» отметил свое тридцатилетие 27 августа 2021 года. Это событие – настоящий праздник творческого долголетия для Pearl Jam как единственной значимой сиэтлской группы своей эпохи, которая не распалась после того, как пришла к своему оглушительному успеху. Это также праздник и для миллионов поклонников группы, которые продолжали развиваться вместе с группой в последующие за успехом годы ее творчества.

Как и любое рождение, создание альбома «Ten» было чудесным. Изначально Веддер был неизвестным певцом из Сан-Диего, когда в сентябре 1990 года его приятель, бывший барабанщик знаменитой американской группы Red Hot Chili Peppers Джек Айронс, случайно вручил ему демо-кассету с записью неких сиэтлских музыкантов. На этой кассете гитаристом Стоуном Госсардом и басистом Джеффом Аментом были записаны несколько чувственных инструментальных композиций. Они были посвящены Эндрю Вуду, вокалисту их предыдущей группы Mother Love Bone из Сиэтла, который погиб от передозировки наркотиков в возрасте 24 лет, прямо перед выходом дебютного альбома Mother Love Bone «Apple». Они также записали игру на соло-гитаре и своего школьного приятеля Майка Маккриди. Мэтт Кэмерон, барабанщик из другой знаменитой сиэтлской группы Soundgarden, в качестве дружеской поддержки согласился барабанить на этих сессиях (с 1998 года Мэтт станет постоянным участником Pearl Jam).

Веддер плохо представлял себе всю трагическую предысторию этой записи. Он прослушивал пять композиций на представленной демозаписи во время очередной ночной смены на своей работе, на складе нефтепродуктов. Его связь с прослушанным материалом и внутренние переживания проявились с пришедшим рассветом, когда он занимался серфингом на пляже Пасифик-Бич в Сан-Диего. Катаясь на волнах, он превратил инструментальную композицию «Dollar Short» во многом в автобиографическую песню «Alive». Она рассказывала об истории подростка, который узнает, что его папа – на самом деле отчим, а его настоящий отец мертв.

Вместо того чтобы лечь спать, Веддер записал песню «Alive» на пленку в то же утро и создал еще две песни, основанные на этих демозаписях из Сиэтла — открывающую альбом «Ten» стремительную композицию «Once» и зловещую «Footsteps», которая стала второй стороной сингла «Jeremy», главного хита с альбома «Ten». Музыка из песни «Footsteps» также использована на альбоме проекта Temple Of The Dog будущих участников Pearl Jam (Стоун Госсард, Джефф Амент, Майк Маккриди), и участников Soundgarden (Крис Корнелл и Мэтт Кэмерон). Песня находится на альбоме «Temple Of The Dog» (1991) под другим названием - «Times Of Trouble» - и в ней используется другая лирика. Весь проект Temple Of The Dog полностью посвящен памяти Эндрю Вуда, погибшего вокалиста Mother Love Bone.

Перемены

Амент, Госсард и Маккриди были ошеломлены, когда услышали эту мини-рок оперу на кассете с надписью: «Мамин Сын» от парня, которого они до этого совершенно не знали. Пару недель спустя они наскребли денег на то, чтобы оплатить перелет Веддера в Сиэтл на личное прослушивание. С собой Эдди привез и песню «Black», балладу о разбитом сердце с альбома «Ten», которую он создал из еще одной инструментальной композиции с демозаписи Госсарда и Амента. Прямо с самолета Веддер отправился на репетицию с Госсардом, Аментом, Маккриди и новым барабанщиком Дейвом Крузеном. Так и родились Pearl Jam. В течение одной недели большинство песен, которые стали альбомом «Ten», также обрели свою форму. Более того, Веддер, который никогда раньше профессионально не записывался, нашел дружелюбного наставника в лице Криса Корнелла из Soundgarden, который в то время работал над песнями проекта Temple Of The Dog с другими участниками из Pearl Jam. Именно в песне Temple Of The Dog «Hunger Strike» в первый раз профессионально прозвучит вокал Эдди Веддера на записи, дуэтом с Крисом Корнеллом. Эдди также выступил бэк-вокалистом еще на трех песнях с этого альбома.

Группа Pearl Jam записала альбом «Ten» весной 1991 года в Сиэтле, в студии London Bridge. Песня «Alive» попала на рок-радио тем же летом. Она стала ключом, который открыл альбом для огромного количества людей. Видео на песню открывается огромной, бурлящей океанской волной, которая исчезает, когда Госсард начинает играть фирменный рифф песни, а Веддер на сцене собирается начать петь свою партию — это история происхождения Pearl Jam в двух словах. Эта работа по-настоящему далека от типичного павлиньего блеска хард-рока и глэм-метала того времени. Это простое черно-белое видео и по-настоящему реальная музыка пробили настоящую брешь в вещании канала MTV.

Успех

Это удивительно, но альбом «Ten» в тот август появился совсем не в одиночестве. К нему присоединились такие эпохальные работы того периода, как «Nevermind» группы Nirvana, «Badmotorfinger» группы Soundgarden и «Blood Sugar Sex Magik» группы Red Hot Chili Peppers. Эти события произошли всего лишь в течение одного месяца. Такое явление скорее можно назвать изменением в мире популярной музыки, чем каким-либо соперничеством. Pearl Jam завершили год в совместном предновогоднем шоу с Nirvana и Red Hot Chili Peppers и часто открывали концерты для Soundgarden, пока альбом «Ten» шаг за шагом поднимался в чарте Billboard 200 в течение 1992 года.

Аудитория тепло встретила сингл «Even Flow», мощную песню о бездомных сопровождаемую концертном видео, вышедшим в начале 1992 года. Но именно песня «Jeremy», в тексте которой Веддер использовал реальную историю техасского подростка, застрелившегося перед всем своим классом, привела альбом «Ten» и группу Pearl Jam к мегапопулярности. Видео с этой песней задело за живое практически каждого поклонника музыки и вошло в интенсивную ротацию многих каналов и радиостанций. В результате группа получала приглашения на проведение концертов по всей Америке. Эти гастрольные туры происходили все лето, в том числе и выступление на фестивале Lollapalooza (фестиваль появился как путешествующий фестиваль альтернативный музыки, а затем расширил свои жанровые рамки – авт.) в том же 1992 году. Музыканты в начале того турне выступали практически ежедневно. Почти через год после своего выпуска, 22 августа 1992 года, альбом «Ten» достиг своего пика и появился на втором месте в чарте Billboard 200. Альбом провел в этом хит-параде в общей сложности 264 недели — пять лет — с момента своего дебюта. За это время он был сертифицирован как 13-кратно платиновый (бриллиантовый).

Эпоха

Что остается самым незамеченным в альбоме «Ten», за исключением еще нескольких глубоких песен, таких как «Garden» и закрывающей альбом «Release», так это тот факт, что во многих отношениях, эта работа послужила основой для долголетия группы. После использования психоделического вступления и завершения альбома «Ten» композицией под названием «Master/Slave», более экспериментальное звучание других альбомов Pearl Jam, таких как «Vitalogy» (1994) и «No Code» (1996), кажется логической эволюцией группы. Прямолинейные рок-песни на альбоме «Yield» (1998) и в работах Pearl Jam ХХI века также берут начало в песнях с альбома «Ten», как, например, в композиции «Why Go?». Аналогичным образом, эпоха альбома «Ten» стала началом того, что группа окончательно заселилась в свой настоящий дом: на сцену, где и сегодня Pearl Jam остаются одной из лучших, продолжающих свою деятельность концертных рок-групп, которые когда-либо стояли на сцене. Группа все еще считает альбом «Ten» жизненно важной частью своего творчества и своих выступлений и исполняет композиции из него на концертах, наряду со своим обширным песенным каталогом, который можно услышать на их марафонских трехчасовых шоу.

Песня «Alive» до сих пор остается одним из главных номеров в концертной программе Pearl Jam. «С годами суть песни изменилась», - сказал Веддер аудитории на шоу Storytellers музыкального канала VH1 в 2006 году. «Парнем в этой песне был я. Ладно, мой отец мертв, но я все еще жив, и я должен с этим смириться. Так что это было как проклятие», - объяснял тогда Эдди.

«Годы спустя, мы играем эту песню для все большей и большей аудитории, и они реагируют на припев «Alive» так, как вы никогда даже не думали», - продолжил певец. «Каждый вечер, когда я смотрел на это море людей, реагирующих на эту песню в своей собственной позитивной интерпретации, это было действительно невероятно. Аудитория изменила значение этих слов в песне. Когда они поют «Я все еще жив», они действительно празднуют это», - говорит Веддер.

В заключение нужно сказать, что если вы являетесь меломаном и никогда не слышали Pearl Jam, то их дебютный альбом «Ten» - это лучшее начало для знакомства с этой выдающейся и даже эпохальной американской группой.

