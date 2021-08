Сын Рудковской и Плющенко изменил фирменную прическу

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

30 августа 2021, 15:54 Анастасия Иванова

Фотог взято из Instagram @gnomgnomych

Яна Рудковская одобрила новый имидж сына. Саша Плющенко теперь выходит на лед с собранными в хвостик волосами. Возможно мальчик сам хотел в себе что-то изменить, но на новую стрижку не согласен. Яна написала в сети от лица своего ребенка, что ему нравится новая прическа.



«Моя новая причёска ! Кому не нравится , я не виноват ! Это точно не мои проблемы ) My life is my rules…» - так подписали фото в инстаграме маленького Саши.



Вероятнее всего, родители предполагали возможную критику в адрес Плющенко-младшего. Критика не заставила себя долго ждать. Многие подписчики написали, что такой стиль больше подходит для девочки, чем будущему чемпиону: «Мама очень хочет девочку, а получаются одни мальчики!», «Скоро наверно пойдут в ход косички и бантики», «Не очень мужественно».



Но мир не без понимающих людей и есть те, кто считает образ удачным. «Главное, чтобы самому нравилось!» - поддерживают Сашу Плющенко поклонники.

