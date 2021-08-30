Актер Слава Степанян рассказал, что умерший на сцене Диланян страдал диабетом и был вакцинирован от COVID-19

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30 августа 2021, 14:50 Источник: РЕН ТВ

Артур Диланян, фото: кадр из сериала "Пятницкий. Глава вторая"

Слава Степанян, худрук Московского Армянского театра, где играл звезда сериала «Кухня» Артур Диланян, рассказал о состоянии здоровья актера перед смертью. Креативный продюсер сериала «Две девицы на мели-2» скончался на глазах у зрителей в воскресенье, 29 августа.

«Он страдал диабетом. Но у человека не было никаких признаков, что он болел. Он был вакцинирован от гриппа и от COVID. Приходил на работу в театр, ходил на съемки», - поделился худрук.

Степанян назвал Диланяна «самым правильным вариантом понятия человека» и «душой любой компании». Артур был создан для творческой карьеры, играл в театре главные роли, знал разные языки, мог до 8 часов безостановочно петь, добавил худрук. По его словам, актер влюблял в себя не только зрителей, но и коллег. Он добавил, что на 22-й минуте спектакля «Кубик Рубика, или геометрия любви» прозвучали последние слова артиста.

«Диланян прочитал строки великого поэта. сказал: «Прощай, мой народ. Прощайте, друзья…» Даже гитару не успел поставить. Прямо на сцене умер. Вчера он пел на сцене, комедия у нас была в театре в тот день»,- вспоминает коллега.

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