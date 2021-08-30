Звезда сериала «Кухня» Артур Диланян умер во время своего спектакля

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

30 августа 2021, 13:59

Артур Диланян, фото: kino-teatr.ru

Актер театра и кино Артур Диланян скончался на глазах у зрителей во время выступления в Доме культуры ВДНХ. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщила заместитель художественного руководителя Московского армянского театра Нелли Шахбазова.

Диланян скончался в воскресенье на 22-й минуте спектакля «Кубик Рубика, или геометрия любви». Шахбазова отметила, что актер не жаловался на здоровье, исполнял песни и шутил.

«Удар и все. Играл на сцене комедию. Невозможно поверить»,- добавила собеседница.

Источники издания kp.ru рассказали, что прибывшие на место происшествия медики диагностировали у звезды сериала «Воронины» острую сердечную недостаточность. Бригада «скорой» до последнего старалась реанимировать Диланяна, но им не удалось спасти актера.

Звезда сериала «Кухня» умер за десять дней до юбилея. 9 сентября Артуру исполнилось бы 60 лет.

Артур Диланян родился 9 сентября 1961 года, окончил ГИТИС, ВГИК. Служил в Московском армянском театре. Наибольшую известность получил благодаря сериалам «Кухня», «Воронины», «Последний из Магикян» и др.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости