Лиза Арзамасова показала кадры с выписки из роддома

Актрису Лизу Арзамасову выписали из роддома. 14 августа звезда сериала «Папины дочки» подарила российскому фигуристу Илье Авербуху сына.
«У нас с Ильей Авербухом родился Сын! 14 августа в Медовый Спас. Малыш весом 3800 и ростом 53 см. Про имя ещё немного подумаем», - делилась артистка в Instagram.
Сегодня молодая мама уже дома. Из роддома Авербух забирал жену и сына только спустя неделю, поскольку улетал по работе в Нижний Новгород. На выписку он приехал с 17-летним сыном Мартином.
«Муж вернулся с победой из Нижнего Новгорода! Теперь все вместе - Домой!» - рассказала Арзамасова.
Актриса опубликовала фото, на котором держит новорождённого малыша на руках. Рядом стоит супруг, который одной рукой обнимает ее, а другой – старшего сына Мартина. Для выписки Арзамасова выбрала платье с полупрозрачной юбкой из органзы. Несмотря на недавние роды, жена фигуриста надела каблуки.
«Ого! Родила и тут же каблучки! Наша модница», «Лиза, какое у вас красивое платьице! Прямо принцесса», «Платье только подчеркивает вашу стройность», - высказали восторженные поклонники.
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