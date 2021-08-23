Лиза Арзамасова показала кадры с выписки из роддома

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23 августа 2021, 15:15

Лиза Арзамасова, фото: Instagram

Актрису Лизу Арзамасову выписали из роддома. 14 августа звезда сериала «Папины дочки» подарила российскому фигуристу Илье Авербуху сына.

«У нас с Ильей Авербухом родился Сын! 14 августа в Медовый Спас. Малыш весом 3800 и ростом 53 см. Про имя ещё немного подумаем», - делилась артистка в Instagram.

Сегодня молодая мама уже дома. Из роддома Авербух забирал жену и сына только спустя неделю, поскольку улетал по работе в Нижний Новгород. На выписку он приехал с 17-летним сыном Мартином.

«Муж вернулся с победой из Нижнего Новгорода! Теперь все вместе - Домой!» - рассказала Арзамасова.

Актриса опубликовала фото, на котором держит новорождённого малыша на руках. Рядом стоит супруг, который одной рукой обнимает ее, а другой – старшего сына Мартина. Для выписки Арзамасова выбрала платье с полупрозрачной юбкой из органзы. Несмотря на недавние роды, жена фигуриста надела каблуки.

«Ого! Родила и тут же каблучки! Наша модница», «Лиза, какое у вас красивое платьице! Прямо принцесса», «Платье только подчеркивает вашу стройность», - высказали восторженные поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

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