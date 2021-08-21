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Певица Азиза впервые официально вышла замуж в возрасте 57 лет за 37-летнего итальянца

, 09:09

Певица Азиза впервые официально вышла замуж в возрасте 57 лет за 37-летнего итальянца
Азиза, фото: vk.com/aziza_info

Певица Азиза впервые официально вышла замуж в возрасте 57 лет за 37-летнего итальянца. Алессандро Лортэ - ресторатор. Регистрация брака состоялась в ЗАГСе подмосковного города Сергиева Посада 19 августа.

Когда сотрудница ЗАГСа объявила Азизу Мухамедову и Алессандро Лортэ, певица воскликнула: "Я счастлива!"
Свадьбу молодожены отпраздновали в кругу самых близких людей.

Азиза нарядилась на торжество в белое дизайнерское платье, украшенное кристаллами Сваровски, вместо фаты - чалма.
Влюбленные познакомились год назад.

У Азизы были серьезные отношения с мужчинами, но официально замуж певица не выходила.
Под Сергиевым Посадом артистка построила дом.

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