Актриса Анастасия Макеева пожаловалась на плохое самочувствие: «Сегодня всё сложно, «скорая», нет сил»

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20 августа 2021, 14:35

Анастасия Макеева и Роман Мальков, фото: Instagram

Актриса Анастасия Макеева рассказала, что ей вызвали «скорую». 39-летняя звезда мюзиклов показала фотографию, на которой изображен стол, полностью заполненный лекарствами.

«Сегодня всё сложно, «скорая», нет сил, слёзы ,потеря голоса. Я истощена …неужели так должно быть или это испытание?» - поделилась она с подписчиками.

Актриса призналась, что чувствует себя очень плохо. Макеева добавила, что «уколото и выпито все». Порадовать супругу в тяжелый для нее день решил Роман Мальков. Бизнесмен принес артистке ее любимое лакомство-арбуз.

Ранее сообщалось, что популярного актера, юмориста Романа Попова госпитализировали в Боткинскую больницу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan)

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