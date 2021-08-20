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Актриса Анастасия Макеева пожаловалась на плохое самочувствие: «Сегодня всё сложно, «скорая», нет сил»

, 14:35

Актриса Анастасия Макеева пожаловалась на плохое самочувствие: «Сегодня всё сложно, «скорая», нет сил»
Анастасия Макеева и Роман Мальков, фото: Instagram

Актриса Анастасия Макеева рассказала, что ей вызвали «скорую». 39-летняя звезда мюзиклов показала фотографию, на которой изображен стол, полностью заполненный лекарствами.

«Сегодня всё сложно, «скорая», нет сил, слёзы ,потеря голоса. Я истощена …неужели так должно быть или это испытание?» - поделилась она с подписчиками.

Актриса призналась, что чувствует себя очень плохо. Макеева добавила, что «уколото и выпито все». Порадовать супругу в тяжелый для нее день решил Роман Мальков. Бизнесмен принес артистке ее любимое лакомство-арбуз.

Ранее сообщалось, что популярного актера, юмориста Романа Попова госпитализировали в Боткинскую больницу.

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Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan)

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