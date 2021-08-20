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Актер сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов попал в больницу

, 12:58

Актер сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов попал в больницу
Роман Попов, фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Популярного актера, юмориста Романа Попова госпитализировали в Боткинскую больницу. Об этом он сообщил в пятницу, 20 августа, РИА Новости.

«Я в палате Боткинской больницы. Причина – переутомление на съемочной площадке. Подробности – по результатам исследования», - пояснил звезда сериала «Полицейский с Рублевки».

По данным издания «StarHit», актер получил травму головы во время падения и в данное время находится под наблюдением столичных врачей. Сейчас Попов занят в съемках нового проекта для телеканала ТНТ.

Ранее сообщалось, что 19 августа актера Бориса Щербакова госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию.

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