«Pearl» - 50 лет великому альбому Дженис Джоплин

18 августа 2021, 20:19 Антон Дубровский, Журналист

Дже́нис Лин Джо́плин (англ. Janis Lyn Joplin; 19 января 1943, Порт-Артур, Техас, США — 4 октября 1970, Лос-Анжелес, Калифорния, США) — американская рок-певица, выступавшая сначала в составе Big Brother And The Holding Company, затем в Kozmic Blues Band и Full Tilt Boogie Band. Джоплин, выпустившая лишь четыре студийных альбома (один из которых — посмертный релиз), считается лучшей белой исполнительницей блюза и одной из величайших вокалисток в истории рок-музыки.

В 1995 году Дженис Джоплин была посмертно введена в Зал Славы Рок-н-Ролла; в 2005 году — удостоена «Grammy Lifetime Achievement Award» за выдающиеся достижения; в 2013 году — получила звезду на Голливудской «Аллее Славы». Джоплин занимает 46-е место в списке «50 Величайших Исполнителей Всех Времен» американского журнала Rolling Stone (2004) и 28-е в списке «100 Величайших Певцов И Певиц Всех Времён» (того же журнала) (информация из Википедии).

1971

Дженис Джоплин умерла рано - в октябре 1970 года. Три месяца спустя вышел ее альбом «Pearl». Запись считается ее лучшей работой по широко распространенному мнению аудитории слушателей и позволяет взглянуть на то, в каком направлении двигалась эта невероятно одаренная молодая певица из Техаса.

К выпуску альбома «Pearl» Дженис Джоплин не было в живых уже три месяца, но ее статус нестареющей иконы популярной музыки с выпуском этой работы только начинал утверждаться. Альбом звучит свежо даже полвека спустя. Это голос артистки, которая действительно обретает свой собственный стиль.

В альбоме «Pearl» есть песня «Me & Bobby McGee», написанная Крисом Кристофферсоном (американский певец, композитор и актер – авт.) в соавторстве с Фредом Фостером (американский композитор, продюсер и менеджер – авт.). Это мгновенно получившая признание запись, в которой Джоплин спела слова песни Криса Кристофферсона сдержанно, но с огромным чувством. Запись оказалась единственным хитом Джоплин в Топ-40 под ее собственным именем. Будучи вокалисткой Big Brother And The Holding Company, Дженис с композицией «Piece Of My Heart» заняла 12-е место в чарте в 1968 году.

Песня же «Me & Bobby McGe», под именем Дженис Джоплин, достигла № 1 в чарте и стала его вершиной уже после ухода певицы из жизни. Эта песня продолжает повсеместно циркулировать по различным хит-парадам даже полвека спустя.

Поскольку 1971 год был богатым на появление музыки различных жанров и направлений, нынешний 2021 год полон различных комментариев и публикаций о том, каким из любимых многими альбомов исполняется 50 лет. Помимо «Pearl» в 1971 году также были выпущены «What’s Going On» Марвина Гэя, «Sticky Fingers» The Rolling Stones, «There’s A Riot Goin’ On» Sly And The Family Stone, «Blue» Джони Митчелл, «IV» Led Zeppelin, «Tupelo Honey» Ван Моррисона, «Maggot Brain» Funkadelic, «Tapestry» Кэрол Кинг, «Master Of Reality» Black Sabbath, «Meddle» Pink Floyd, «Imagine» Джона Леннона, «Songs Of Love And Hate» Леонарда Коэна, «Who’s Next» The Who, «Madman Across The Water» Элтона Джона, «Nilsson Schmilsson» Гарри Нилссона и другие. В том же году вышли и работы групп, которые уже давно прославились своими более ранними записями: «Surf's Up» авторства The Beach Boys и «Muswell Hillbillies» пера The Kinks.

В 1971 году действительно образовалось музыкальное пространство, которое нужно было заполнить: впервые за долгое время, в том году не вышло ничего нового от The Beatles и Боба Дилана.

Путь

Именно в этом пространстве и появился «Pearl» Дженис Джоплин, настоящий бриллиант среди альбомов, композиции которого черпали вдохновение в многолетней внутренней борьбе певицы с самой собой, а также из участия в движении защиты прав человека и расширения его жизненных возможностей. Джоплин сделала себе имя в Сан-Франциско в 1960-х годах, за полстраны от своего дома в Порт-Артуре. На сценах Сан-Франциско она нашла людей, понимающих и принимающих ее и более приветливый социум, чем тот, который заставлял ее чувствовать себя дома изгоем. С альбомом «Pearl» психоделическая основа в творчестве певицы была заменена на что-то более земное.

Холли Джордж-Уоррен, биограф Джоплин, назвала Техас «эпицентром ее музыкальной миссии». «Pearl» же был началом восстановления исторических корней Дженис.

В книге «Дженис: Её Жизнь И Музыка» Джордж-Уоррен описывает путь Джоплин: от неуверенной певицы с невероятным голосом до артистки, которая реализовала свое собственное видение того, как этот голос должен быть применен в песне. Помогло и то, что группа Full Tilt Boogie была сплоченным ансамблем, способным помочь воплотить в жизнь видение Джоплин альбома «Pearl», а не группой в поиске вокалистки. Ее голос - звезда этого конкретного шоу и окружающие его элементы идеально подобраны для работы с данным динамическим инструментом Джоплин. Вступительный трек «Move Over» открывается четко и просто звуками барабана Кларка Пирсона, к которым быстро присоединяются жесткие аккорды Джона Тилля и голос Дженис. К тому времени, как Кен Пирсон присоединяется к ним на органе, музыкальная машина уже мчится вперед.

В контрасте с остальным материалом композиция «Mercedes Benz» — это еще одна песня с альбома «Pearl», которая сама по себе приобрела широкую известность. В ней звучит просто голос Дженис и ритм, который она озвучивает шлепками ладоней. «Mercedes Benz» - очень трогательное произведение, записанное при помощи минимальных средств. То, как Джоплин растягивает гласные в песне, излучая одновременно и боль, и игривость – это огромное достижение для любого вокалиста.

Блюз

Жанр «блюз» часто упоминается в контексте имени Дженис Джоплин и альбома «Pearl», и именно блюз ощущается на протяжении всей этой работы целиком. Блюз запечатлелся в ее душе как тот изгой в Государственном Колледже Ламар в Бомонте, которым была сама Дженис, когда поступила в него. Она в тот момент являлась начинающей артисткой, которая была одержима Бесси Смит (американская блюзовая певица, получившая известность в 1920-х-1930-х годах – авт.) и великой блюзовой певицей Сиппи Уоллес, уроженкой Хьюстона.

Если вслушаться в развитие вокальной линии в песне «Cry Baby» и в резкие скачки настроения в композиции «A Woman Left Lonely», можно предположить, что за несколько месяцев до своей смерти Дженис много слушала Отиса Реддинга (американский классик музыки соул – авт.).

Дэн Пенн, соавтор песни «A Woman Left Lonely», рассказал американскому журналисту Эндрю Дэнсби о своей уверенности в том, получилась отличная песня, когда она была написана. «Но я понятия не имел, что Дженис может сделать то, что она сделала с этой песней. Она привнесла в неё так много чувств»,- говорит Пенн.

Композиция «Cry Baby» была более традиционной песней, похожей на R&B по своему звучанию. Она была выпущена в 1963 году американской группой Garnet Mimms & The Enchanters. Припев остался прежним: высоким, парящим выражением страдания. Джоплин предпочла исковеркать стихи композиции больше, чем ее первый исполнитель Гарнет Миммс. В своей карьере к моменту исполнения песни она была уже более уверенным исполнителем, способным интерпретировать по - своему произведение любого автора. Джоплин взяла кажущиеся разрозненными обрывки песни и сшила их в свое собственное пальто из многих цветов.

Джордж-Уоррен упомянула, что у нее есть бутлег (неофициальная запись – авт.), в котором Джоплин пела в таверне Кеннета Тредгилла (американский кантри-певец, содержавший одноименную таверну Тредгилл – авт.) в Остине в июле 1970 года. Она исполнила «Me And Bobby McGee», а также еще одну композицию Кристофферсона «Sunday Morning Coming Down».

«Трудно было не оказаться под впечатлением о того, как она исполняет «Help Me Make It Through The Night»,- говорит Джордж-Уоррен. «Не хочу спекулировать на эту тему, но удивительно то, насколько уверенно она пела эти композиции. Ее невероятная связь с Кристофферсоном и его музыкой — это еще одна вещь, которая связывает ее с Техасом».

В конце того же месяца, 28 июля, Джоплин записала демоверсию песни «Me And Bobby McGee». А два месяца спустя, 25 сентября, она записала тот вариант композиции, который станет культовым. Через девять дней после этого в возрасте 27 лет она умерла от передозировки героина в отеле Landmark Motor в Лос-Анджелесе.

Наследие

«Она не прошла и половины пути эволюции как человеческое существо»,- говорит Джордж-Уоррен. «Надо сказать, что я не думаю о Дженис как о жертве. И это та вещь, которую я попыталась прояснить в своей книге. Она была капитаном своего собственного корабля. Дженис знала, что делает, на какой риск идет. Можно вернуться к тому времени, когда ей было 14 лет и она читала роман «В Дороге» Джека Керуака. Вся эта идея о битниках и жизни на грани, все это застряло в ней надолго. Она не смогла отделаться от этой мысли»,- добавляет она.

Все 10 песен, которые должны были появиться на «Pearl», были записаны в период с 24 сентября по 1 октября того же года. Почти через неделю после ее смерти Full Tilt Boogie Band записали инструментальную композицию под названием «Pearl». Эта запись не попала в альбом, вышедший под именем Дженис Джоплин, но она появилась в переиздании пластинки 2005 года. Орган Пирсона был взят прямо из церкви и звучит просто прекрасно, создавая великолепный дуэт с фортепиано Ричарда Белла. Группа в исполнении отражает чувство потери Дженис с проявлением в нем жизнестойкости, необходимой для продолжения существования.

Альбом «Pearl» стал событием после своего выхода. Выпущенная в январе 1971 года, пластинка быстро заняла первое место в альбомном чарте Billboard. Она пробыла там более двух месяцев. Было продано более 5 миллионов копий по всему миру.

Наследники Джоплин 19 января несколькими новыми проектами отпраздновали юбилей альбома и день рождения Джоплин. Так, была опубликована книга записей, которые вела Дженис с 1966 по 1968 году «Дженис Джоплин: Дни И Лета», она вышла в апреле этого года. В этом году также будут опубликованы графический роман и детская книга о певице. Также в апреле вышла и лимитированная виниловая версия альбома «Pearl», величайшей записи Джоплин.

Для тех, кто окажется в Техасе и захочет прогуляться, открыт Музей Побережья Мексиканского Залива в Порт-Артуре, который подробно задокументировал жизнь и карьеру своей знаменитой соотечественницы. И хотя дом ее детства не открыт для публики, в городке ее детства есть исторический памятник, предлагающий вниманию поклонников некоторую предысторию пути великой певицы, которой, без сомнения, была Дженис Джоплин.

В публикации использованы материалы американского журналиста Эндрю Дэнсби.

