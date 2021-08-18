Актриса Алена Яковлева посоветовала Муцениеце, куда направить переживания из-за Прилучного

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18 августа 2021, 16:31

Алена Яковлева, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народная артистка РФ Алена Яковлева в беседе со своей 32-летней коллегой Агатой Муцениеце заявила, что актриса не производит впечатление человека, который отпустил историю с разводом.

Агата Муцениеце и актер Павел Прилучный развелись в феврале 2020 года. Актриса жаловалась, что звезда сериала «Мажор» много выпивает и агрессивно себя ведет по отношению к ней. В одном из видео артистка утверждала, что бывший супруг выкинул ее телефон и выгоняет с детьми на улицу. Сейчас знаменитость ведет активный образ жизни, занимается карьерой. Она не сразу поняла, что имеет в виду Яковлева.

«Ну как тебе сказать? Это другое ощущение жизни. Честно. Вот знаешь, когда я отпустила? Когда у меня начался роман с человеком, который моложе меня на 27 лет», - поделилась 60-летняя актриса в YouTube-шоу «Честный развод».

Яковлева добавила, что Муцениеце еще не удалось выкинуть «момент боли и подавленности». Она посоветовала использовать эти переживания, чтобы стать «прекрасной драматической актрисой».

«Ты не отпустила себя, понимаешь? Это произойдет рано или поздно, но не сейчас. У вас сильная энергетическая связь, и дело даже не детях», - резюмировала артистка.

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