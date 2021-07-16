Агата Муцениеце ответила поклонникам на вопросы о комплексах и новом замужестве

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16 июля 2021, 11:55

Агата Муцениеце, фото: Pavel Kashaev, /Global Look Press

Бывшая супруга популярного актера Павла Прилучного актриса Агата Муцениеце поделилась с поклонниками ответами на откровенные вопросы. Девушка рассказала подписчикам о своих комплексах и о своем восприятии любви, замужества.

Муцениеце рассказала, что полна сомнений, и часто грызет себя изнутри. По ее словам, у нее есть комплексы, в которых она готова признаться поклонникам.

«Зубы мне не нравились. В какой-то момент бесил вихорочек на голове. Мне не нравились мои ноги, в какой-то момент мне казалось, что они жирные. Мне казалось, что я неталантливая актриса в какой-то период. Мне казалось, что у меня ужасный голос, мне казалось, что у меня жирные руки. Мне казалось, что у меня короткие пальцы на руках»,- перечислила звезда в stories.

При этом она добавила, что многие отрицательные качества ей удалось исправить.

Также актриса рассказала о своем отношении к интимной близости без любви. Муцениеце уточнила, что для нее это неприемлемо. Кроме того, актриса не получает в таком случае удовольствия. Она считает, что между людьми должна быть «хотя бы симпатия».

Отвечая на вопрос, готова ли она опять выйти замуж, знаменитость ответила, что «только по большой любви».

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