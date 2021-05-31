Агата Муцениеце рассказала, что для неё важна не внешность мужчины, а размер его доходов

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

31 мая 2021, 21:33

Агата Муцениеце, фото: vk.com/agataagaata

Актриса Агата Муцениеце поделилась в разговоре с Ляйсан Утяшевой, что для неё важна не внешность мужчины, а размер его доходов. После развода актрисы с Павлом Прилучным пока не слышно о новых отношениях Агаты.

Она красивая женщина, востребована по работе. Агата Муцениеце - завидная невеста.

Актриса призналась Утяшевой в том, что готова встречаться только с состоятельным мужчиной. На вопрос Ляйсан, готова ли актриса полюбить мужчину с меньшей, чем у нее зарплатой, Агата твердо ответила: "Нет!". Она призвала не верить девушкам, говорящим про "главное - любовь" и "рай в шалаше". "Ничего не сработает. Во-первых, мужчине будет некомфортно. По крайней мере, тому мужчине, которого выберу я, будет точно некомфортно. Но я сделаю все для того, чтобы он начал нормально зарабатывать", — уверена Агата Муцениеце.

32-летняя актриса и телеведущая также уточнила, что к внешности избранника у нее определенных требований нет.

Сама Агата зарабатывает столько, что может позволить себе отдых на Мальдивских островах и накупить в супермаркете всего на 10 тысяч за один поход.

Актриса Анастасия Макеева вышла замуж четвертый раз. Мужем красавицы стал строитель, многодетный отец.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости