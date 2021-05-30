Анастасия Макеева вышла замуж за «своего гастарбайтера», а известный блогер пророчит ей скорый развод: «конюх не станет графом»

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30 мая 2021, 13:51

Фото: соцсети

Актриса Анастасия Макеева вновь пошла под венец, ну какая дама не мечтает видеть себя в белом платье, пусть даже в четвертый раз. Вот только одно «но», многие считают ее брак - мезальянсом.

А все потому, что в Словении, откуда Роман Мальков приехал в Россию на заработки, у него остались четверо детей и жена, который он о разводе сообщил по СМС.

«Ну вот и наступил наш день счастья. Я уверенна, мы сами рисуем свою жизнь и получаем то, что хотим. Да, на пути может быть много испытаний и уроков и как их пройти зависит от нас. Я люблю жизнь и люблю людей, я открыта для общения и к своим годам научилась признавать свои ошибки. Я по жизни боец, но наступил и для меня момент умиротворения и неги. и ничто и никто не сможет помешать мне быть счастливой. Я хочу высадить сад в честь рождения нашей семьи и все, кто захотят быть к нему причастными могут в подарок нам на долгие годы либо передать. либо приехать к нам на дачу и посадить с нами. И я даже таблички закажу, и мы будем все видеть и знать, как растут деревья и цветы вместе с нашей семьей», - написала актриса на своей страничке в Instagram.

И конечно же, большинство ее поклонников завалили Настю комплиментами и пожеланиями счастья. Вот только далеко не все уверены, что жизнь пары будет такой уж безоблачной. Скандальный блогер Лена Миро считает, что Макеева выставила себя посмешищем.

«Настя, твой конюх никогда не станет графом, как бы ты его ни отмывала, по каким бы мероприятиям за собой ни таскала, сколько бы слов любви, адресованных ему, ни писала у себя в Инстаграме. С этой жестокой правдой ты, Настя, опьянённая сегодня чувством победы над его бывшей женой, скоро столкнёшься лицом к лицу. И против неё не выстоишь. Твой брак с гастарбайтером закончится скоро, а вот пятно на твоей репутации останется навсегда. Раньше в глазах общественности ты была сериальной актрисой. Теперь ты та, которая дала гастарбайтеру. И не просто дала, но ещё и вышла за него замуж», - считает Мироненко.

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