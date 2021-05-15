«Чтобы получить в койку королеву, мужику достаточно выжить», блогер о нынешних избранниках увядающих красавиц шоу-бизнеса

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15 мая 2021, 12:25

Фото: coцсети

Скандальный блогер Лена Миро решила рассказать россиянам «всю правду о расстановке сил во взаимоотношениях полов», а заодно и прошлась по романам Насти Волочковой, Светланы Бондарчук и Анастасии Макеевой, которых она назвала «старыми, но известными в прошлом, и видными бабами».

«Те королевы класса, которые сейчас смотрят на него - прыщавого и неуклюжего - свысока, будут бегать за ним, соблазнять его, заглядывать ему в глаза, когда им всем исполнится лет по 30. К тому времени мужчина расправит крылья, избавившись от подростковой неуверенности в себе, а женщина начнёт увядать, обрастая комплексами по поводу возраста», - рассуждает блогер о расстановке приоритетов и поведении в мужском и женском мире. И она считает, что интервью Волочковой и ее избранника Олега – прямое тому доказательство.

Мироненко уверена, что бывшие королевы утратив красоту молодости вынуждены выбирать «из того, что под руку попадется» и у мужчин, на которых раньше эти красотки и не посмотрели бы, теперь есть шанс.

«Чтобы поиметь королеву мужчина должен просто выжить. Больше от него ничего не требуется. Выжил - будет тебе и борщ, и ласка, и собачья любовь от бабы, и даже шпагат в постели. И Олег - не единственный лузер, получивший в койку, пусть и старую, но известную и, в прошлом, видную бабу. И нынешний муж Светки Бондарчук, и жених актрисы Макеевой тоже смогли. Просто потому, что дожили. Лет 20 назад эти тётки - тогда ещё молодые и длинноногие - в сторону таких мужичков даже не плюнули бы. А теперь их пусть и длинные, но уже даже не второй свежести ноги премиальным мужикам не нужны, а, значит, достанутся тем, для кого и остатки - сладки: Олегам, Серёжкам Харченко, и гастрабайтерам, строящим дачи артисткам. Так выглядит правда. Нравится она вам или нет», - заключает Лена Мироненко.

Такая правда точно не понравится многим, как до сих пор не принимают и нового избранника актрисы Макеевой некоторые из ее поклонников. А все потому, что в Словении, откуда Роман приехал в Россию на заработки, у него остались жена и четверо детей. Изначально мужчина не планировал надолго уезжать из семьи, но сначала случилась пандемия, а потом завязались отношения с российской звездой. О своем желании расстаться с супругой Роман якобы сообщил ей в СМС.

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