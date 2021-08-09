Актёр сериала «Штрафбат» Игорь Регнер умер в больнице

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9 августа 2021, 18:43 Источник: Говорит Москва

Игорь Регнер, фото: kino-teatr.ru

Актёр Игорь Регнер умер в возрасте 56 лет. Артист умер в больнице, куда он попал с серьёзными травмами. Игорь Регнер в конце июля был госпитализирован в бессознательном состоянии. Он находился в реанимации Боткинской больницы, и не пришёл в сознание. Артист ушёл из жизни 8 августа.

Регнера обнаружили у него в квартире с травмой груди, переломами лучевой кости и ребер. В больнице состояние пациента ухудшилось, он впал в кому.

СМИ писали, что артиста избили в драке. Но родственники Регнера опровергли эту информацию, заявив, что мужчина упал с лестницы возле дома, в результате - переломы и травмы.

Известно, что ранее Игорь Регнер проходил курс химиотерапии.

Актёр снимался в сериалах "Любить по-русски-2", "Час Волкова", "Романовы. Венценосная семья", "Солдаты", "Лесник", "В круге первом". Некоторые трюки Регнер выполнил в "Штрафбате".

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